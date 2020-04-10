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Adıyaman'da temizlik ekipleri ilaçlama çalışması yaptı

Adıyaman Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

10.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:48
Adıyaman'da temizlik ekipleri ilaçlama çalışması yaptı
Adıyaman Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sineklerin üremesini engellemek için larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışmaları başlattı.
Ekipler, ilaçlama ile vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesini amaçlıyor.
Mahallelerde su birikintisi, sazlık, bataklık, dere yatakları, akarsu kenarları, içi dolmuş havuzlar, foseptik gibi sineklerin en çok yumurta bıraktığı alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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