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Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Belediyesinde görevli temizlik işçileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:56 Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın
Belediyesinde görevli temizlik işçileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen temizlik işçilerden Bahri Yalçıntaş, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.
Yalçıntaş fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.
Hasan Canlı ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.

Mustafa Yalçın, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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