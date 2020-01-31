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Adıyaman'da temizlik personeli, bakıma muhtaç hastalara moral verdi

Adıyaman'da alışveriş merkezinde görevli temizlik personeli, "bir karanfil bir mutluluk" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yaşlı Bakım Merkezi'ndeki bakıma muhtaç hastalarla bir araya geldi.

31.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:17Adıyaman'da temizlik personeli, bakıma muhtaç hastalara moral verdi

'da alışveriş merkezinde görevli temizlik personeli, "bir karanfil bir mutluluk" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yaşlı Bakım Merkezi'ndeki bakıma muhtaç hastalarla bir araya geldi.

Proje kapsamında 16 temizlik personeli, hastalarla oyunlar oynayıp çocuklara hediye verdi ve yetişkin hastalara karanfil dağıttı.

Temizlik Hizmetleri Müdürü Veysel Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Yaşlı Bakım Evi'nde hastalarla bir araya geldiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Hastalarla eğlendiklerini ve güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Şahin, "Projemiz il sınırları içinde devam edecek. Farklı farklı organizasyonlar yapacağız. Hastalar da bizim sayemizde burada olduklarını bir an olsun unuttu. Buradaki psikolojiyi dağıttık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

AVM Genel Müdürü Hakan Şahin ise proje kapsamında hastalara katkı sunduklarını belirterek, "Bugün mutlu bir gün geçirdik. Eğlenceli bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

Yaşlı Bakım Evi Kurucu Müdürü Ali Özkan da temizlik personeline katkılarından dolayı teşekkür etti.


Veysel Şahin, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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