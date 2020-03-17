Adıyaman'da terör operasyonunda 6 tutuklama
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
17.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:31
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü., A.D., N.Ç., İ.T. ve H.B. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü. ve N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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