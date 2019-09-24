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Adıyaman'da terör propagandasına 1 tutuklama

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

24.09.2019 12:15Adıyaman'da terör propagandasına 1 tutuklama
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklama kararı bulunan 1 kişi cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent genelinde huzur uygulaması yaptı. Şüpheli araç ve kişilerde arama yapan ekipler, kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesi hakkında tutuklama kararı çıkarılan biri ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 şüphelinin ise Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Jandarma, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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