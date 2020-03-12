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Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı

Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.

12.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:11
Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı
Adıyaman 'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.

Olay, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde meydana geldi. Kent merkezine kadar inen tilkiye köprü üzerinde otomobil çarptı. Yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri yaralı köpeği alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Altınşehir, Adıyaman, Karaali, 3. Sayfa

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