Adıyaman'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Adıyaman'da toplu taşıma araçları virüslere karşı dezenfekte ediliyor.
18.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:40
Adıyaman 'da toplu taşıma araçları virüslere karşı dezenfekte ediliyor.
Kentte şehir içi toplu taşıma yapan 60 otobüs koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Kolej Hattı Kooperatif Başkanı Kadir Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir içi otobüslerin her gün koronavirüse karşı dezenfekte edildiğini söyledi.
Ergün, uygulamanın düzenli olarak yapılacağını belirtti.
Kentte şehir içi toplu taşıma yapan 60 otobüs koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Kolej Hattı Kooperatif Başkanı Kadir Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir içi otobüslerin her gün koronavirüse karşı dezenfekte edildiğini söyledi.
Ergün, uygulamanın düzenli olarak yapılacağını belirtti.
Kaynak: AA
Manşet
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