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Adıyaman'da toprak ev yağmurdan çöktü

Adıyaman'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir toprak ev çöktü.

02.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:55 Adıyaman'da toprak ev yağmurdan çöktü
'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir toprak ev çöktü. Kendilerini son anda dışarı atarak kurtulan çifte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri evi boşaltmaları gerektiğini ve kira yardımı yapılacağını söyledi. Ev sahibi yaşlı adam ise evden çıkmak istemediğini dile getirdi.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut ve Gülten Erdil çiftinin yaşadığı iki odalı toprak ev yağışlara dayanamayarak çöktü. Çift oturma odasında oturduğu sırada yatak odasının tavanı tamamen çöktü. Erdil çifti kendilerini dışarı güçlükle attı. Eşyaları toprak altında kalan çift, bazı eşyalarını toprak altından çıkarttı. Gülten Erdil ve kardeşi Emine Çalışkan gözyaşlarına boğuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de aileye destek vermek için eve geldi.

Olay sonrası Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Geylani Taş, Adıyaman Belediyesi ve Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri eve gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, evin diğer kısımlarının da yıkılma ihtimalinin yüksek olması üzerine ailenin evi boşaltmasını isteyerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından kira yardımı yapılacağını söyledi.

Gülten Erdil gözyaşları arasında yaşadıklarını anlatarak, "Baktım ki çöküyor. Çat çat ses gelmeye başladı. Çıkmamıza fırsat vermedi yani hemen çöktü. Hemen dışarı kaçtık. Muhtara verdik, sağ olsun o da yetkililere bilgi verdi. Şimdi ne yapacağız yani böyle ortada kaldık. Yardım istiyorum, devletten yardım istiyorum" dedi.

Gülten Erdil'in kardeşi Emine Çalış ise kardeşine yardım istediğini ve maddi durumlarının çok kötü olduğunu dile getirdi.

Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Geylani Taş, devletin kira yardımı yapacağını ancak ailenin evi boşaltmak istemediğini belirterek, "Bu vatandaşımız gerçekten çok mağdur. Kocası şeker hastası, çalışabilecek durumda değil. Ablamız böbrek hastası, maddi durumu çok zayıf. Olayın ilginç tarafı ise Mahmut Bey evden çıkmak istemiyor, ölürsem de burada öleyim diyor. Onu ikna etmeye çalışıyoruz. Biran önce burayı terk etmesi gerekiyor. Çünkü burası çöktükten sonra öbür odaların çökme ihtimali çok yüksek. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kira yardımında bulunacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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