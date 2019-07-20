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Adıyaman'da trafik kazaları: 9 yaralı

Adıyaman'nın Kahta ilçesindeki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı.

20.07.2019 21:46
Adıyaman'nın Kahta ilçesindeki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı.
Aziz Çavuş idaresindeki 02 AG 269 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağı civarında Mehmet Şah Çoban'un kullandığı 60 ZG 499 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Diren Çoban, Ferda ve Rojin Taştan yaralandı.
Kahta-Siverek kara yolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında ise Sinan Yılmaz'ın idaresindeki 06 GE 7607 plakalı otomobil ile Hüsamettin Akbaş kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Yılmaz ve Tuba Akbaş'a sağlık ekipleri müdahale etti.
İki kazada yaralanan 9 kişi, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman'da trafik kazaları: 9 yaralı
Kaynak: AA
Adıyaman, Kahta, Güncel

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