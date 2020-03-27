Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
27.03.2020 04:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 04:30
Adıyaman 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Çalış (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bulunan maden ocağının tünelinde duvara çarptı.
Kazada kamyon sürücü Çalış, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çalış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Çalış (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bulunan maden ocağının tünelinde duvara çarptı.
Kazada kamyon sürücü Çalış, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çalış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Hasan Çalış, Adıyaman, Güncel