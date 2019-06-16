Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman
'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seher Yıldız idaresindeki 63 AJ 012 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa
kara yolu Atakent
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yıldız ile araçta bulunan Fethiye
, Yusuf, Yüsra, Muhammed Siraç Yıldız ile Merve Kaya
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Siraç Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.