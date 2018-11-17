Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında, 10 metrelik bariyerin saplandığı aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İnan
idaresindeki 02 HL 803 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adıyaman- Kahta
karayolu Kuruçay
köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik bariyer, otomobile saplandı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Büyük hasar oluşan araç kullanılmaz hale geldi.
Mehmet İnan,Kahta,Adıyaman
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:01