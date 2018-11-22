Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
yakınında karşı yönden gelen Mücahit Böküş idaresindeki 02 FU 108 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Böküş ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bu arada polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Olay anı mahallede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Adıyaman
22 Kasım 2018 Perşembe 01:03