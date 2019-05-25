Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman
'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Hasan Ulum idaresindeki 34 EZT 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı
82. Yıl Devlet Hastanesi
yakınında bulunan refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü Ulum yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç
içerisinde bulunan Gazi Dalgalar
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin devrildiğini söyledi.
Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 4 kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştığını ifade eden Dalgalar, "Sürücü yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu çok şükür iyi." dedi.
Devlet Hastanesi
, Atatürk Bulvarı
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Kaynak: AA