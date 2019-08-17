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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

17.08.2019 00:11 Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M. B. idaresindeki plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesinde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 80 LS 613 hafif ticari araç ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü M. B. kazada ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Bir süre devam eden müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Motosiklet, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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