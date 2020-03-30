Adıyaman'da trafik kazası 1 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralıADIYAMAN'da, motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
30.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:43
Adıyaman 'da trafik kazası: 1 yaralı
ADIYAMAN'da, motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Ataman'ın kullandığı plakasız motosiklet ile Mehmet Cankan yönetimindeki 34 LP 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ataman, yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA