25.06.2019 00:31
Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Burak Özhan idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresi Çakal Köprüsü yakınında Ömer Alper Bülbül idaresindeki 01 AS 621 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Bülbül ile araçta bulunan Muhammet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti sürücü Özhan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Trafik ekipleri, bir süre kapanan yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.
Bu arada hayatını kaybedenlerin uzman çavuş oldukları öğrenildi.Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Ahmet Burak , Adıyaman Gölbaşı , Adıyaman , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
01:06 "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor"
01:03 ABD ve Taliban arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri
01:00 Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
00:55 BMGK'daki kapalı İran oturumu
00:50 İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü
00:50 KARTAL'DA MAHALLELİNİN YAKALADIĞI TACİZCİYİ POLİS LİNÇTEN KURTARDI
00:49 Kartal'da mahallelinin yakaladığı tacizciyi polis linçten kurtardı