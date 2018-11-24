Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton mikseriyle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 2 kişi ağır yaralandı.
Rahmi Maçin (54) idaresindeki 02 KP 047 plakalı beton mikseri ile Agit Küçük (55) idaresindeki 02 AAC 885 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolunda, Kahta Çayı yakınlarında çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Siverek,Kahta,Adıyaman
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:06