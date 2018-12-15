Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:59



15 Aralık 2018 Cumartesi 23:59

Adıyaman'da, minibüs ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Abuzer Aslan idaresindeki 35 GE 1244 plakalı arazi aracı ile Mustafa Eker idaresindeki 02 SA 535 plakalı minibüs, Kayalık Mahallesi 3'üncü çevre yolunda çarpıştı.Kazada sürücü Eker ile araç içerisinde bulunan Halil Eker yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.Trafiğe kapanan yol yaklaşık bir saat sonra, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar açıldı.