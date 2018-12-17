Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman
'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Kara
idaresindeki 34 UF 6443 plakalı otomobil, Adıyaman – Kahta
kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Kara ile otomobil içerisindeki Zeynep Kara
yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mahmut Kara,Kahta,Adıyaman
Kaynak: AA