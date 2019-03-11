Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Hasan Çoktaşar idaresindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu Kavşağı'nda Abuzer Benli idaresindeki 02 LF 394 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta bulunan Hatice Çoktaşar yaralandı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan sütler yola döküldü.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.