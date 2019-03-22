Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suat Erbil
idaresindeki 02 HL 231 plakalı otomobil, Hamza Kaya
idaresindeki plakasız motosiklet ile Yavuz Selim Mahallesi Müftülük
Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücü Kaya ile motosiklette bulunan Mahmut Alevli yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hamza Kaya, Erbil, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA