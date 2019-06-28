28.06.2019 23:36
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Ömer Demirci idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil ile Ahmet Bulut yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bulut ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan, ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Ömer Demirci , Cumhuriyet Mahallesi , Adıyaman , Güncel

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