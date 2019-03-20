Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaynak: AA

Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aziz Demiral idaresindeki 01 ZR 517 plakalı otomobil ile Celal Sirek idaresindeki 02 HE 306 plakalı hafif ticari araç ve Feyyaz Mayti'nin kullandığı 02 KF 110 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesi TOKİ konutları kavşağında çarpıştı.Kazada sürücüler yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.