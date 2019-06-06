06.06.2019 23:32
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Mehmet Taşçı idaresindeki 02 L 320 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi 1780. Sokak'ta Muhittin Yücekaya idaresindeki 01 AZB 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Begi Taşçı, Mahmut Taşçı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Mehmet Taşçı, Adıyaman, Güncel