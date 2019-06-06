Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Mehmet Taşçı
idaresindeki 02 L 320 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi 1780. Sokak'ta Muhittin Yücekaya idaresindeki 01 AZB 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Begi Taşçı, Mahmut Taşçı
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Mehmet Taşçı
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