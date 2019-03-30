Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cuma Tırpan'ın (41) kullandığı 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, Bağlarbaşı
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.
Sürücüyle birlikte araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bağlarbaşı, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA