Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Zübeyde Tura idaresindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Genç'in kullandığı 02 AAY 773 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan geçen yayaya çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, araçlarda bulunan Sevgi Tura, Sevim Tura, Mirza Doğan ile yaya Nasife Türk yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.