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Adıyaman'da trafik kazası2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası2 yaralıAdıyaman'ın Besni ilçesinde, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

07.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:06
Adıyaman'da trafik kazası2 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.
Kaza, Erdemoğlu Mahallesi yakınlarındaki çevre yolunda meydana geldi. Yasin Demir yönetimindeki 02 FE 158 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bülent Polat'ın kullandığı 66 AZ 880 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da trafik kazası2 yaralı

Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: DHA


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