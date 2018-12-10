Adıyaman'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ömer Koç
idaresindeki 02 BH 384 plakalı otomobil, Kayalık Mahallesi 3. Çevre Yolunda karşı yönden gelen Selim
Bağcı'nın kullandığı 02 FA 310 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Bağcı ile araçlarda bulunan Ahmet Tayyip Bağcı (2), Özge Bağcı (10), Filiz Bağcı (38) ve Gamze Bağcı (17) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ömer Mehmet Koç,Adıyaman
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:21