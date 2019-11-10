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Adıyaman'da trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale

Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan 6 kişiye 112 Acil Servis ekipleriyle müdahalede bulundu.

10.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:26Adıyaman'da trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale
Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan 6 kişiye 112 Acil Servis ekipleriyle müdahalede bulundu.
Mehmet Yalvaç idaresindeki 02 FV 792 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi Flamingo yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yalvaç ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Bölgeden makam aracıyla geçerken kazayı gören Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç da sağlık görevlileriyle yaralıları kontrol etti.
Görevlilerden bilgi alan Kılınç, yaralılara da sağlık durumları hakkında sorular sorarak ilk teşhiste yardımcı olmaya çalıştı.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaza yerinden tesadüfen geçiyordum. Çok şükür hastalarımız iyi. Hafif sıyrıkları var. Çok ciddi bir kaza ama çok şükür sağlık açısından iyi gözüküyorlar." dedi.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Süleyman Kılınç, Acil Servis, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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