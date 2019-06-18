18.06.2019 18:22
Haberler» Güncel» Haber

Adıyaman'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör, Yenikent Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Ravza Elif, Kübra ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Besni, Adıyaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:53 Ağrı'daki sel
18:52 Ünye'de yağış sonrası onarım ve temizlik çalışması
18:51 Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"
18:51 ANTALYA Yaşlı Almanları dolandıran çeteye operasyon
18:51 AYDIN Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
18:51 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
18:51 AĞRI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER