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Adıyaman'da traktör kazası

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

27.09.2019 15:50Adıyaman'da traktör kazası
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Gerger'in Gözpınar köyünde meydana geldi. Gerger'in Kaşyazı köyünden Geçitli köyüne traktör ile misafirliğe giden Emrah Kaya yönetimindeki traktör Gözpınar köyü virajında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Devrilen traktörde sürü ve yolcu olarak bulunan Veysel Ok yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar özel araçlarıyla yaralıları Gerger Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı Veysel Ok Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Gerger, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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