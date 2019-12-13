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Adıyaman'da trenin çarptığı anne öldü kızı yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı.

13.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:28Adıyaman'da trenin çarptığı anne öldü kızı yaralandı
'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.
Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hilal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman, Defne, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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