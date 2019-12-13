Haberler » Güncel » Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı - Haber

Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

13.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:58Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı
'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.
Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adıyaman, Defne, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Haber
14:56 Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı - Haber
14:56 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:56 İÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret - Haber
14:51 Plastik Üreticileri Derneğinden "Patiler Üşümesin" kampanyasına destek - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:57:51