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Adıyaman'da tütün hırsızlığı

Adıyaman'da 40 kilogram tütün çalınmasıyla ilgisi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.09.2019 18:02Adıyaman'da tütün hırsızlığı
Adıyaman'da 40 kilogram tütün çalınmasıyla ilgisi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karapınar Mahallesi 2. çevre yolu üzerinde 02 FU 281 plakalı otomobilden 40 kilogram tütün çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren C.S. ve M.S'yi çalıntı malzemelerle birlikte kent merkezinde yakaladı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheli A.R.S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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