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Adıyaman'da tütün hırsızlığına 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, kamyonet kasasından tütün çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

25.09.2019 18:42Adıyaman'da tütün hırsızlığına 3 gözaltı
ADIYAMAN'da, kamyonet kasasından tütün çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D., 02 FU 281 plakalı kamyonetinin kasasında yaklaşık 40 kilo tütünü bırakıp eve gitti. Sabah kamyonetin yanına gelen İ.D., tütünün yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin C.S., M.S. ve R.S., olduğu tespit edildi. Polis, şüphelileri belirledikleri adreslerdeki evlerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Tütünler sahibine teslim edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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