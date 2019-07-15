15.07.2019 12:20
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adıyaman'da üç araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü kaçtı

Adıyaman

Adıyaman'da otomobille çarpışan kamyonet, park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Adıyaman'da otomobille çarpışan kamyonet, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi 1226. Sokak'ta Selçuk D. idaresindeki 44 AAY 819 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 02 DD 073 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki 55 SA 740 ve 02 AG 265 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada Emine G. ve Hatice D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:33   Barıştırmak için buluşturduğu arkadaşların silahlı kavgasında öldü
12:29   Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu
12:29   400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.
12:29   Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti...O anlar kamerada
12:23   El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı
12:20   Adıyaman'da üç araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü kaçtı
12:13   Enkazdan 60 saat sonra kurtarıldı