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Adıyaman'da, uçak seferlerine rüzgar engeli

Adıyaman'da, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul ve Ankara uçak seferleri iptal edildi.

09.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:55Adıyaman'da, uçak seferlerine rüzgar engeli
'da, şiddetli rüzgar nedeniyle ve uçak seferleri iptal edildi.

Saatte 22 kilometre hızla esen ve hava sıcaklığının -2 derece olduğu Adıyaman'da, Adıyaman Havalimanında gerçekleşmesi gereken TK 2216 _17 sefer sayılı Adıyaman- İstanbul uçağı ile TK 7128 - 29 sefer sayılı Adıyaman- Ankara uçağı rüzgar nedeniyle uçuşları iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için yolcu taleplerine göre bir sonraki güne ve ya gün içerisinde çevre illere transferleri gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

İstanbul, Adıyaman, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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