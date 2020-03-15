Adıyaman'da ulaşıma sis engeli
Adıyaman'da ulaşıma sis engeliADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
15.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:28
Adıyaman 'da ulaşıma sis engeli
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Adıyaman-Diyarbakır karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler polislerin de uyarısıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Adıyaman-Diyarbakır karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler polislerin de uyarısıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
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