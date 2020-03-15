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Adıyaman'da ulaşıma sis engeli

Adıyaman'da ulaşıma sis engeliADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

15.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:28
Adıyaman 'da ulaşıma sis engeli
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Adıyaman-Diyarbakır karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler polislerin de uyarısıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Adıyaman'da ulaşıma sis engeli

Kaynak: DHA

Etiketler : Adıyaman, Kahta, Güncel

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