Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri bilgilendirdi.

23.09.2019 15:32Adıyaman'da üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri bilgilendirdi.
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) kampüs alanı içerisinde stant açan polis ekipleri, öğrencilere polis her zaman yanlarında olduklarını ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.
Ekipler, öğrencilere ve standı ziyaret edenlere ikramda bulundu.
Standı ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının öğrencilere sahip çıkarak bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin devletin yanında olduklarını belirten Turgut, "Öğrencilerimizin aileleri merak etmesinler. Öğrencilerimiz huzurlu ve güven ortamında eğitim görecek." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:33 AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu
17:33 Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü
17:32 Antalya'ya şehit ateşi düştü -2
17:31 Geleneksel Aşure Günleri Sona Erdi
17:31 Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
17:30 Serbest piyasada altın fiyatları
17:30 BM'den Suriye Anayasa Komitesi duyurusu