Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin üzerinden 99 adet ecstasy hap ele geçirildi.
10.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:08
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin üzerinden 99 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan M.Ö. isimli şahsın üzerinden 99 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
M.Ö.'nün yanı sıra araçta bulunan T.A., B.U. ve H.B.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan M.Ö. isimli şahsın üzerinden 99 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
M.Ö.'nün yanı sıra araçta bulunan T.A., B.U. ve H.B.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi
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