Menü
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da uyuşturucu hap operasyonu - Güncel

Adıyaman'da uyuşturucu hap operasyonu

Adıyaman'da aracında uyuşturucu hap bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:32
Adıyaman'da uyuşturucu hap operasyonu
Adıyaman 'da aracında uyuşturucu hap bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap bulundu.
Sürücü M.A.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı