Adıyaman'da uyuşturucu hap operasyonu
Adıyaman'da aracında uyuşturucu hap bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:32
Adıyaman 'da aracında uyuşturucu hap bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap bulundu.
Sürücü M.A.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap bulundu.
Sürücü M.A.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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