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Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

Adıyaman'da bir evde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.

26.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:20 Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
'da bir evde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Akpınar köyü yakınlarında durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, "Dur ihtarına uymadı.
Takip sonucu şahsın evinde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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