Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
23.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:00
Adıyaman 'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.M.A. emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.M.A. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel