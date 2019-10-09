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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları

Adıyaman'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 1 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi.

09.10.2019 21:26Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
Adıyaman'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 1 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, toprağa gömülü sentetik uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, kent merkezinde bulunan bir arazide yaptığı aramada, toprağa gömülü halde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik de operasyon gerçekleştiren ekipler, bir evde yaptıkları aramada 28 gram uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alına şüpheli C.D, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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