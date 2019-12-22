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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

22.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:26
'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri tarafından Kesmetepe Beldesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bahçede toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp sorgulamak üzere karakola götürdü.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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