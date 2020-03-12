Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:52
Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K. emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
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