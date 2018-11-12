Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46

Adıyaman'da yapılan yol kontrol uygulamalarında 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinile bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 gram eroin ele geçirildi.Ekipler, uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi.Olayla ilgili D.A. ile M.B. gözaltına alındı.Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.