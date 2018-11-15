Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 paket halinde toplam 29,8 gram bonzai maddesi, katkı maddesi olarak kullanılan 85 gram yavşan otu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde yaptıkları çalışmalar kapsamında, Kayalık Mahallesi'nde yaşayan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.N'nin evinde arama yapıldı.
Evde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 19 paket halinde toplam 29,8 gram gelen bonzai maddesi, katkı maddesi olarak kullanılan 85 gram yavşan otu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.N. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Adıyaman
15 Kasım 2018 Perşembe 10:40