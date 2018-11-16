Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman
'da düzenlenen operasyonda, 53 gram esrara ele geçirildi, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Pirin ve Sitilce köyü yakınlarında devriye görevi sırasında uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla Z.B, H.A, S.A, Ş.D, M.K, A.A. ile M.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, 33 gram esrar ele geçirildi.
Daha sonra ekipler, şüpheli gördükleri K.S. idaresindeki plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada, ön koltuk kılıfı içerisine saklanan 20 gram esrarı ele geçirdi.
Uyuşturucu madde bulundurup kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Adıyaman